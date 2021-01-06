«В ожидании чуда». Фестиваль «Мастерская Рождества» открылся ярмаркой в Истре

Фестиваль «Мастерская Рождества» стартовал в Истре. На ней можно попробовать фермерские продукты, посетить мастер-классы и сделать памятные снимки в атмосферных фотозонах. Она продлится до 8 января.

Источник фото: телеканал «360»

Ярмарка станет сказочным городком с девятью улицами и двумя площадями. На них выставили 115 новогодних домиков, где свои товары представят фермеры, ремесленники и мастера из Подмосковья.

Посетители могут попробовать мед, сладости, качественный сыр, колбасы, купить изделия народных промыслов из Подмосковья.

Источник фото: телеканал «360»

Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова отметила, что открытие фестиваля с ярмаркой «Сыр! Пир! Мир!» зимой — это еще один способ поддержать фермеров и частных предпринимателей.

«Для нас это очень важная история. Прежде всего это поддержка наших производителей. У нас уже и другие регионы приезжают. Фермеры, которые стоят с сыром и колбасой — это уже такая большая семья. Они приезжают и летом, когда у нас проходит большая ярмарка «Сыр! Пир! Мир!» и сейчас, на небольшую зимнюю ярмарку. Мы проводим ее второй год, но она набирает все больше поклонников. Очень приятно, что производители, которые приезжают к нам очень благодарны за то, что есть такая точка сбыта», — поделилась она.

Наталья Виртуозова отметила, что открытие фестиваля в Сочельник дарит всем настоящее рождественское настроение.

«Настроение сегодня рождественское, в ожидании чуда, в ожидании всего хорошего. Хочется всех поздравить с Рождеством и пожелать всем здоровья и любви», — сказала вице-губернатор.

Кроме покупки товаров посетители смогут посмотреть на мастерство гончаров, кузнецов и художников Подмосковья. Сфотографироваться в четырех уникальных фотозонах, оформленных в стилистике народных художественных промыслов Подмосковья.

Источник фото: телеканал «360»

Прямо из сказочного городка можно отправить открытку из лимитированной серии. На месте будет работать специальный пункт Почты России.

После прогулки по ярмарке можно отправиться в музей «Новый Иерусалим». Сейчас там работают две выставки «Младшие Брейгели и их эпоха. Нидерландская живопись золотого века из коллекции Валерии и Константина Мауергауз и «Небесная мастерская», посвященная народным художественным промыслам Московской области. Каждый на фестивале «Мастерская Рождества» найдет себе занятие по душе. Он продлится три дня, с 6 по 8 января. Всем посетителям нужно помнить об обязательных масках и перчатках во время посещения фестиваля.