Подмосковье 31 января 2024, 11:01 Жители отметили улучшение движения автобусов на маршруте № 46 во Власихе Мария Шматкова

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Транспортную проблему решили во Власихе. Там из-за сбоя на маршруте № 46 уменьшилось количество рейсов, из-за чего люди были вынуждены долгое время стоять на остановке в ожидании автобуса. После обращения в администрацию интервалы движения уменьшились, а дорога до железнодорожной станции Одинцово стала занимать 15 минут.

Жители Власихи столкнулись с проблемой после новогодних праздников: количество рейсов на маршруте № 46 до станции Одинцово стало меньше, из-за чего на остановках начали собираться очереди. Обращение с жалобой направили в администрацию, и ситуацию удалось оперативно решить.

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«Начиная с четверга прошлой недели стал лучше ходить транспорт. И утром, и вечером. Автобусы идут с интервалом пять-семь минут, этого достаточно, чтобы все смогли уехать и вовремя добраться до железнодорожной станции Одинцово», — сказал житель Власихи Андрей Игохин.

Сейчас время пути до Одинцова составляет около 15 минут в утренние часы. Вечером эта цифра возрастает из-за плотного транспортного потока. Несмотря на это, количество рейсов осталось прежним, и людям больше не нужно стоять на улице в ожидании автобуса.

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