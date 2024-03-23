Подмосковье 23 марта 2024, 23:00 Жители Ногинска устроили стихийный мемориал в память о жертвах теракта в Crocus City Hall Источник фото: Ольга Аввакумова

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На фонтанной площади Ногинска жители устроили стихийный мемориал в память о погибших при теракте в Crocus City Hall. Люди с самого утра оставляют мягкие игрушки, цветы, зажигают свечи и лампады.

По всему городу от улиц Патриаршей до Советской «зажглись» траурными свечами электронные щиты.

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Ранее глава Богородского городского округа Игорь Сухин отменил все культурные и спортивные мероприятия. Ногинск скорбит со всей страной.

Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура по погибшим при теракте Crocus City Hall.

По последним данным, число погибших в результате теракта достигло 133. Пострадали свыше 100 человек.

Теракт в Crocus City Hall произошел 22 марта около 20:00. Группа вооруженных автоматами террористов открыла огонь по людям, которые пришли на концерт группы «Пикник». В здании торгового центра начался пожар, который унес жизни многих посетителей комплекса.