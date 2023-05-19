Подмосковье 19 мая 2023, 23:14 Жители Мытищ собрали и передали мобилизованным бойцам гуманитарную помощь

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Жители Мытищ собрали для мобилизованных гуманитарную помощь. Им передали форму, берцы и приборы ночного виденья.

Один из мужчин приехал домой в отпуск с передовой. Он сразу обратился за помощью. Бойцу оперативно собрали все необходимое.

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«Скоро он уезжает обратно в зону СВО, но его, как и других наших ребят из Мытищ, мы ждем домой с победой», — сообщил исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая России» Юрий Гончарук.

Мобилизованный вернется на фронт не только с новой формой и приборами, но и с письмами для солдат. Их написали дети, чтобы напомнить, как ждут своих защитников домой живыми и невредимыми.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о центре реабилитации бойцов СВО «Ясенки». Там появятся новое оснащение и бассейн.

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