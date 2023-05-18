Важное 18 мая 2023, 11:20 Новое оснащение и бассейн появятся в центре реабилитации бойцов СВО из Подмосковья — Андрей Воробьев Губернатор Подмосковья рассказал об обновлении центра реабилитации «Ясенки»

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Реабилитационный центр «Ясенки» — знаковое место для восстановления раненых бойцов СВО из Подмосковья. В июле он получит новое оборудование на 36 миллионов рублей, и по просьбам пациентов скоро откроют бассейн. Здесь, как отметил губернатор Андрей Воробьев, работает команда профессионалов. Бойцы получают как лечебную, так и психологическую поддержку.

С июля по август в «Ясенки» поступит оснащение на 36 миллионов рублей, купленное за счет областного бюджета. Это современное кардиооборудование, тренажеры для ходьбы, гимнастики суставов и не только. К концу мая обустроят компьютерный класс.

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«Будем и дальше развивать центр. Он зарекомендовал себя как место, где работают профессионалы, которые помогают встать на ноги очень многим людям», — отметил губернатор.

Он навестил бойцов вместе с военным корреспондентом и руководителем Службы сопровождения ветеранов СВО при «Народном фронте» Ириной Куксенковой. Мужчины задавали вопросы о выплатах, помощи с оформлением документов и другие.

«Фонд „Защитники Отечества“ начинает деятельность в регионе 1 июня. Президент особый акцент сделал на тех, кто возвращается с СВО. Мы открываем большой офис для того, чтобы все вопросы, связанные с дальнейшей жизнью наших ребят, наших героев, были урегулированы», — добавил Воробьев.

Уникальность центра

Каждый год врачи в реабилитационном центре «Ясенки» могут принимать по две тысячи пациентов. С февраля здесь бесплатно проходят лечение вернувшиеся из зоны СВО бойцы.

Работают специальные программы адаптации. Это реабилитация, включающая массаж, ЛФК и физиопроцедуры, а также обучение, трудоустройство, индивидуальная помощь с протезами, с обустройством дома и не только.

Протезы, как мы знаем, бывают разные. <...> Каждый отдельный случай будем рассматривать. Андрей Воробьев

Военный корреспондент Ирина Куксенкова предложила наладить сотрудничество, чтобы большее количество бойцов могли проходить реабилитацию в «Ясенках».

«Мы были на мастер-классе в Израиле, где показывали, как там справляются с посттравматическим синдромом, как ведут работу с ветеранами. И я хочу сказать, что центр „Ясенки“ нисколько не уступает, здесь не хуже и, может быть, даже лучше, потому что все-таки адаптироваться в родных стенах легче», — рассказала она.

По словам Ирины Куксенковой, в «Ясенках» бойцы получают комплексную помощь неврологов, психологов, психиатров и врачей необходимых специальностей.

«Сейчас мы ориентированы на работу с гражданами, которые получили травмы, контузии и ранения на территории СВО. Они могут обратиться к нам за бесплатными реабилитационными услугами, которые длятся 21 день, при необходимости срок может быть продлен», — рассказал директор центра Михаил Маслов.

Помимо бойцов СВО, на лечении находятся инвалиды и участники боевых действий, которые прошли службу в Афганистане или Чечне. Они тоже могут получить услуги бесплатно.

Большое обновление

По просьбам бойцов в центре «Ясенки» сделают бассейн, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. Вместе с тем благоустроят территорию.

Во время встречи Андрея Воробьева с бойцами приняли решение закрепить все реабилитационные центры Подмосковья за конкретными военкоматами, чтобы процесс попадания в них максимально упростить.

В «Ясенках» трудятся почти 100 сотрудников. Для пациентов предусмотрели девять программ реабилитации. Среди них ампутация, профилактика посттравматических расстройств, эндокринология и другие, сообщила заместитель директора Анна Фомина.

Мы проводим лечение по современным технологиям нейротерапии. Пациент в течение 20 минут через наушники фактически слышит работу своего мозга. Анна Фомина

Если есть необходимость в диагностике или дополнительном лечении, центр сотрудничает с Видновским госпиталем, отправляя туда пациентов.

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