Подмосковье 23 апреля 2024, 20:04 Жители Мытищ поучаствуют в областной акции «Доброе дело. Весна» пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Читать 360tv в

Акция «Доброе дело. Весна» пройдет 27 апреля в Мытищах. В городских парках планируется посадить более тысячи деревьев.

Мероприятие охватывает не только озеленение, но и другие значимые инициативы. Студенты двух учебных заведений займутся подготовкой мемориальных мест ко Дню Победы. В Центральном парке культуры и отдыха юнармейцы от школы № 3 имени Б. А. Феофанова сосредоточат свои усилия на памятнике «Вечный огонь», а кадеты из школы № 19 приведут в порядок аллею Николая Боханова.

Реклама

Проект также направлен на экологическое образование и бережное отношение к природе. В рамках «Экокалендаря» младшие школьники создадут иллюстрации для ветеранов, а также пройдут различные мероприятия, такие как «Экомарафон», «Подкаст для нас», «Фотокросс», «Летний сезон» с участием ЮИДовцев и «Цветущая школа».

Во время акции в образовательных учреждениях и других местах проведения организуют сбор гуманитарной помощи для поддержки участников специальной военной операции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел», которая пройдет 27 апреля.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».