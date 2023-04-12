Подмосковье 12 апреля 2023, 17:15 Жители Можайска провели флешмоб ко Дню космонавтики и изобразили огромную ракету на асфальте

Читать 360tv в

Тематический флешмоб ко Дню космонавтики прошел в Можайске. Жители собрались вблизи Дворца спорта «Багратион» и изобразили на асфальте большой рисунок ракеты.

Участвовали и взрослые, и дети — все, кто в этот день хотел стать частью флешмоба. Использовали простые разноцветные мелки. Присоединился и корреспондент «360».

Реклама

Акцию посвятили первому полету человека в космос, который состоялся 12 апреля 1961 года. Корабль «Восток», на борту которого находился советский летчик Юрий Гагарин, совершил выход в открытый космос и благополучно приземлился на поверхность Земли спустя 108 минут.

Сегодня космонавт Борис Волынов лично получил поздравления от губернатора Московской области Андрея Воробьева. Дважды Герою СССР — 88 лет, он вместе с супругой живет в Звездном Городке. У них сын, дочь и трое внуков.

Волынов — единственный из ныне живущих участников первого отряда космонавтов, куда входили в том числе Гагарин, Титов, Леонов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».