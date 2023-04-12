Важное 12 апреля 2023, 11:14 «По-прежнему вдохновляете». Губернатор Подмосковья — о жизненном пути космонавта Бориса Волынова Губернатор Подмосковья поздравил Бориса Волынова и всех тружеников космической отрасли

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Борис Валентинович Волынов — единственный из ныне живущих участников первого отряда космонавтов, куда входили и Гагарин, Титов, Леонов. Вместе с супругой они живут в Звездном Городке, у них сын, дочь, трое внуков. Героя СССР и в его лице — всех, кто покоряет высоты и помогает осваивать их, поздравил с Днем космонавтики губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Борису Валентиновичу — 88. Больше двух лет назад ему присвоили звание почетного жителя Подмосковья. Вместе со своей супругой Тамарой Федоровной идет рука об руку уже 65 лет.

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Но Волынов не только покорил космос — он и по сей день активно ведет общественную жизнь, отметил губернатор Андрей Воробьев.

Разрешите поздравить в вашем лице всех наших космонавтов, инженеров, конструкторов. Спасибо за то, что вы по-прежнему вдохновляете. От всех наших многочисленных жителей хочу сказать, что мы вами гордимся. Андрей Воробьев

Профессиональный путь Бориса Волынова начался в Павлодаре, где он окончил военную авиационную школу первоначального обучения летчиков. Затем было военное авиационное училище летчиков в Сталинграде.

В марте 1960 года он попал в первую группу космонавтов. Дважды был в космосе, провел там 52 дня. Осуществил первую в мире стыковку двух пилотируемых космических кораблей — «Союз-4» и «Союз-5», стыковку с орбитальной станцией «Салют-5».

В отряде космонавтов Борис Волынов находился 30 лет — это абсолютный рекорд.

«Вы делали и делаете очень большую работу — мало того что вы космос покорили, так еще и продолжаете проводить много встреч с молодежью. Традиции, династии — это очень важно», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Дружба с Гагариным

Борис Волынов показал Андрею Воробьеву старинные ценные фотографии первого отряда космонавтов, рассказал о своей дружбе с Юрием Гагариным. Они были соседями по дому.

«Вот здесь мой рабочий кабинет, а через стену — точно такой же у Юры. И, когда он громко разговаривал по телефону, мне все прекрасно было слышно. А если мы хотели увидеться, то просто открывали балкон и перебирались в чью-то квартиру. И так наши дети у него играли, а его — у нас», — поделился космонавт.

Волынов вспомнил, как он и Гагарин спросили, чем они будут заниматься, когда попали в отряд космонавтов, а им ответили: «Парашютными прыжками».

«Мы говорим: „Это не для нас“. Но нет, сказали, что надо научиться, чтобы мы могли и прыгать, если какая-то авария случится», — поделился дважды Герой СССР.

Воспоминания Тамары Волыновой

Супруга космонавта— доктор технических наук, профессор. Несколько лет назад Тамара Федоровна написала книгу «Космос. Плеяда первых». Ее удостоили премии Союза журналистов России.

«Мы часто собирались с космонавтами в нашей квартире, и ребята в последнее время говорили: „Тамара, если кто о нас и должен написать, так это ты“. Я думала, с чего это. Но проходило время, ребят становилось все меньше и меньше, и я села за перо», — поделилась жена Волынова.

По словам женщины, вся ее жизнь тесно связана с особыми людьми — космонавтами.

Это дети военного времени — самоотверженные, труженики, патриоты Родины. Они все знали, что их работа связана с риском, но никто из них не повернул назад. И самое главное — была колоссальная дружба между космонавтами. Тамара Волынова

Женщина вспомнила, как все праздники космонавты проводили вместе, держались рядом друг с другом.

«И в центре всегда был Юра Гагарин. Он очень притягивал к себе людей. У него было золотое правило, которое редко кому дано, — говорить правду. Но при этом он никого не обижал. То, что его выбрали первым, — это заслуженно», — заключила Тамара Волынова.

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