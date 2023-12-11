11 декабря 2023, 16:28
Жители микрорайона Рекинцо в Солнечногорске посетили Центр управления регионом
Жители микрорайона Рекинцо в Солнечногорске узнали, как работает муниципальный Центр управления регионом. Участниками встречи стали председатели Совета многоквартирных домов.
Встречу с жителями провел первый заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Александр Мамлай. Присутствующим подробно рассказали о работе и возможностях центра. Сотрудники центра показали на примере, как решаются обращения жителей, которые изначально поступают на горячую линию и портал «Добродел».
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«Такой формат встречи был выбран не случайно. Муниципальный Центр управления регионом играет очень важную роль в вопросе коммуникации власти и жителей, в части отработки вопросов, волнующих наших граждан», — рассказал Александр Мамлай.
Также в ходе встречи разобрали вопросы жителей микрорайона Рекинцо, касающиеся расчета оплаты за отопление, уборки дворов и тротуаров от снега. Все озвученные солнечногорцами задачи взяли в работу.
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Солнечногорск
Центр управления регионом Подмосковья
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