Подмосковье 11 декабря 2023, 16:28 Жители микрорайона Рекинцо в Солнечногорске посетили Центр управления регионом Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Жители микрорайона Рекинцо в Солнечногорске узнали, как работает муниципальный Центр управления регионом. Участниками встречи стали председатели Совета многоквартирных домов.

Встречу с жителями провел первый заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Александр Мамлай. Присутствующим подробно рассказали о работе и возможностях центра. Сотрудники центра показали на примере, как решаются обращения жителей, которые изначально поступают на горячую линию и портал «Добродел».

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«Такой формат встречи был выбран не случайно. Муниципальный Центр управления регионом играет очень важную роль в вопросе коммуникации власти и жителей, в части отработки вопросов, волнующих наших граждан», — рассказал Александр Мамлай.

Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

Также в ходе встречи разобрали вопросы жителей микрорайона Рекинцо, касающиеся расчета оплаты за отопление, уборки дворов и тротуаров от снега. Все озвученные солнечногорцами задачи взяли в работу.

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