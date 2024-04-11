Подмосковье 11 апреля 2024, 22:14 Жители Лобни смогут пройти добровольную дактилоскопическую регистрацию Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Жителям городского округа Лобня предоставили возможность добровольной дактилоскопической регистрации. Процедура быстрая, безвредная и проводится бесплатно при наличии паспорта или, для детей до 14 лет, свидетельства о рождении.

Прохождение дактилоскопической регистрации может существенно помочь в идентификации человека, который не способен предоставить информацию о себе, и облегчить поиск пропавших родственников.

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Для граждан, признанных недееспособными, необходим соответствующий документ. Опекуны или попечители должны предъявить свои документы и документы, подтверждающие их статус.

Подать заявку можно через портал государственных услуг или в отделе Министерства внутренних дел России в Лобне, на улице 40 лет Октября, дом 5а, где помогут с оформлением заявления, проведением процедуры и выдачей справки.

Рабочие часы: с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу до 16:45, с обеденным перерывом с 13:00 до 14:00. Для получения дополнительной информации можно позвонить по телефонам: 8(495)577-13-32; 8 (495) 577-41-25.

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