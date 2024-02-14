Подмосковье 14 февраля 2024, 14:02 Губернатор Подмосковья вручил подразделениям ДПС ключи от 130 новых патрульных машин Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов

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Подразделения дорожно-патрульной службы Московской области получили 130 новых машин, включая внедорожники последнего поколения, оснащенные спецоборудованием, по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Техника поможет правоохранителям в патрулировании Балашихи, Власихи, Красногорска, Дмитрова и других городских округов. В церемонии передачи ключей принял участие губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Глава региона поблагодарил сотрудников ДПС за профессиональную службу и отметил высокую значимость новых машин. Он рассказал, когда в Подмосковье стартовала президентская программа по снижению смертности на дорогах, регион занимал 58-е место в России. Сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону.

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«Количество травмированных, погибших на дорогах было высоким. Благодаря совместным мероприятиям мы видим, что год от года нам удается этот показатель уменьшать. По итогам 2023-го снижение смертности составило 7%», — указал Андрей Воробьев.

Кроме того, Андрей Воробьев поблагодарил начальника ГУ МВД России по Московской области Виктора Паукова, а также личный состав за внедрение различных технологических элементов, имеющих особое значение для региона.

«Прежде всего, „Безопасный регион“. В Московской области и Москве каждый год прибавляется 150-160 тысяч автомобилей. И от того, как мы администрируем парковку, скоростной режим и все то, что связано с прохождением узких мест, зависит качество жизни и безопасность жителей», — добавил глава региона.

Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов

Московская область продолжает проводить закупки современной техники для нужд Госавтоинспекции. Для обеспечения порядка на дорогах Подмосковья работают более пяти тысяч инспекторов, включая порядка 1,8 тысячи сотрудников ДПС. В их распоряжении — 1,4 тысячи машин и 125 мотоциклов. С 2019 года приобретено более 180 автомобилей, а до конца 2024 года планируется поставить около 400 портативных персональных видеорегистраторов.

«Полученный сегодня автотранспорт будет способствовать наведению порядка на дорогах, профилактической работе с участниками дорожного движения», — указал Виктор Пауков.

Заместитель начальника полиции, начальник УГИБДД ГУ МВД России по Московской области Виктор Кузнецов подчеркнул, что новая техника поможет в наведении порядка на дорогах региона.

«Уже сегодня сотрудники дорожно-патрульной службы приступят к патрулированию на новых автомобилях», — добавил Виктор Кузнецов.

Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов

Кроме того, до конца года в Подмосковье планируют построить 70 километров тротуаров и 10 километров пешеходных ограждений, оборудовать более 80 пешеходных переходов, а также установить 145 остановок общественного транспорта.

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