14 февраля 2024, 14:02
Губернатор Подмосковья вручил подразделениям ДПС ключи от 130 новых патрульных машин
Подразделения дорожно-патрульной службы Московской области получили 130 новых машин, включая внедорожники последнего поколения, оснащенные спецоборудованием, по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Техника поможет правоохранителям в патрулировании Балашихи, Власихи, Красногорска, Дмитрова и других городских округов. В церемонии передачи ключей принял участие губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Глава региона поблагодарил сотрудников ДПС за профессиональную службу и отметил высокую значимость новых машин. Он рассказал, когда в Подмосковье стартовала президентская программа по снижению смертности на дорогах, регион занимал 58-е место в России. Сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону.
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«Количество травмированных, погибших на дорогах было высоким. Благодаря совместным мероприятиям мы видим, что год от года нам удается этот показатель уменьшать. По итогам 2023-го снижение смертности составило 7%», — указал Андрей Воробьев.
Кроме того, Андрей Воробьев поблагодарил начальника ГУ МВД России по Московской области Виктора Паукова, а также личный состав за внедрение различных технологических элементов, имеющих особое значение для региона.
«Прежде всего, „Безопасный регион“. В Московской области и Москве каждый год прибавляется 150-160 тысяч автомобилей. И от того, как мы администрируем парковку, скоростной режим и все то, что связано с прохождением узких мест, зависит качество жизни и безопасность жителей», — добавил глава региона.
Московская область продолжает проводить закупки современной техники для нужд Госавтоинспекции. Для обеспечения порядка на дорогах Подмосковья работают более пяти тысяч инспекторов, включая порядка 1,8 тысячи сотрудников ДПС. В их распоряжении — 1,4 тысячи машин и 125 мотоциклов. С 2019 года приобретено более 180 автомобилей, а до конца 2024 года планируется поставить около 400 портативных персональных видеорегистраторов.
«Полученный сегодня автотранспорт будет способствовать наведению порядка на дорогах, профилактической работе с участниками дорожного движения», — указал Виктор Пауков.
Заместитель начальника полиции, начальник УГИБДД ГУ МВД России по Московской области Виктор Кузнецов подчеркнул, что новая техника поможет в наведении порядка на дорогах региона.
«Уже сегодня сотрудники дорожно-патрульной службы приступят к патрулированию на новых автомобилях», — добавил Виктор Кузнецов.
Кроме того, до конца года в Подмосковье планируют построить 70 километров тротуаров и 10 километров пешеходных ограждений, оборудовать более 80 пешеходных переходов, а также установить 145 остановок общественного транспорта.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Андрей Воробьев
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