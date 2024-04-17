Подмосковье 17 апреля 2024, 16:34 Жители Лобни присоединятся к акции «Диктант Победы» Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Городской округ Лобня 26 апреля присоединится к акции «Диктант Победы». В этом году жители и гости города смогут проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны на десяти различных площадках. Центральной из них станет Музей истории города Лобня.

Участникам предстоит ответить на 30 вопросов, касающихся ключевых моментов и событий военных лет.

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Акция с каждым годом привлекает все больше участников из Лобни, среди которых значительное количество составляют старшеклассники. В прошлом году к написанию диктанта присоединились 250 человек. В этом году, вероятнее всего, число желающих вырастет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проинформировал, что 27 апреля в Подмосковье пройдет акция «День добрых дел». Присоединиться к ней смогут все желающие.

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