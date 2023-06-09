09 июня 2023, 17:00
Жители Лобни смогут получить оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации
Жителям Лобни напоминают о возможности бесплатно проверить здоровье в рамках ежегодной диспансеризации. Кроме того, согласно статье 185.1 трудового кодекса России, сотрудникам, не достигшим пенсионного возраста, положен оплачиваемых выходной для прохождения медосмотра.
Для пенсионеров и предпенсионеров предусмотрено два оплачиваемых выходных дня. Чтобы их получить, необходимо написать заявление работодателю и согласовать дату прохождения диспансеризации.
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Медобследование проводится бесплатно по полису ОМС. Диспансеризация позволяет выявить риск возникновения онкозаболеваний, сахарного диабета, инфаркта и других опасных патологий.
В основной перечень медосмотров входит общий анализ и биохимический анализ крови, флюорография грудной клетки и другие исследования. С начала года более 3,5 тысячи человек проверили свое здоровье в Лобне.
Записаться на диспансеризацию можно по телефону «122», через портал госуслуг или у лечащего врача.
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Лобня
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