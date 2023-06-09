Подмосковье 09 июня 2023, 17:00 Жители Лобни смогут получить оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации

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Жителям Лобни напоминают о возможности бесплатно проверить здоровье в рамках ежегодной диспансеризации. Кроме того, согласно статье 185.1 трудового кодекса России, сотрудникам, не достигшим пенсионного возраста, положен оплачиваемых выходной для прохождения медосмотра.

Для пенсионеров и предпенсионеров предусмотрено два оплачиваемых выходных дня. Чтобы их получить, необходимо написать заявление работодателю и согласовать дату прохождения диспансеризации.

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Медобследование проводится бесплатно по полису ОМС. Диспансеризация позволяет выявить риск возникновения онкозаболеваний, сахарного диабета, инфаркта и других опасных патологий.

В основной перечень медосмотров входит общий анализ и биохимический анализ крови, флюорография грудной клетки и другие исследования. С начала года более 3,5 тысячи человек проверили свое здоровье в Лобне.

Записаться на диспансеризацию можно по телефону «122», через портал госуслуг или у лечащего врача.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о переходе больниц на новый стандарт работы. Палаты сделают четырехместными и оборудуют туалетами и душами.

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