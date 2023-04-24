Подмосковье 24 апреля 2023, 12:03 Жители Краснознаменска получили перерасчет за коммунальные услуги за год МосОблЕИРЦ

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МосОблЕИРЦ произвел перерасчет платы за отопление жителей Краснознаменска по некоторым адресам. Корректировка платы за год выполнена по инициативе ресурсоснабжающей организации МУП ТХ «Теплосервис».

Перерасчет платы за отопление получат жители домов № 6, № 8 и № 14 на улице Генерала Шлыкова, № 2 и № 6 на улице Краснознаменской, № 3, № 9 и № 13 на проспекте Мира, № 1 на улице Парковой, № 5, № 6к4, № 7, № 15, № 23 и № 32 на улице Победы, № 10, № 10/1 и № 10/2 на улице Связистов, а также № 18/6 на улице Строителей.

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Отмечается, что, исходя из фактически потребленного объема тепла, начисления за прошедший год уменьшились. Сумма перерасчета появится в квитанциях за апрель в графе «перерасчеты».

В Подмосковье начинается масштабная модернизация системы ЖКХ. Во время работ в регионе заменят более тысячи километров тепловых сетей — заявил губернатор Андрей Воробьев.