24 апреля 2023, 12:03
Жители Краснознаменска получили перерасчет за коммунальные услуги за год
МосОблЕИРЦ произвел перерасчет платы за отопление жителей Краснознаменска по некоторым адресам. Корректировка платы за год выполнена по инициативе ресурсоснабжающей организации МУП ТХ «Теплосервис».
Перерасчет платы за отопление получат жители домов № 6, № 8 и № 14 на улице Генерала Шлыкова, № 2 и № 6 на улице Краснознаменской, № 3, № 9 и № 13 на проспекте Мира, № 1 на улице Парковой, № 5, № 6к4, № 7, № 15, № 23 и № 32 на улице Победы, № 10, № 10/1 и № 10/2 на улице Связистов, а также № 18/6 на улице Строителей.
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Отмечается, что, исходя из фактически потребленного объема тепла, начисления за прошедший год уменьшились. Сумма перерасчета появится в квитанциях за апрель в графе «перерасчеты».
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ЖКХ
Краснознаменск
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