Подмосковье 11 марта 2024, 13:50 Жители Котельников смогут выбрать места для благоустройства на всероссийском голосовании Министерство благоустройства Московской области

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Всероссийское голосование по выбору территорий для благоустройства в 2025 году стартует 15 марта. Жители Котельников смогут выбрать одну из двух предложенных локаций.

В Министерстве благоустройства Московской области сообщили, что в Котельниках для голосования подготовили два места. Это сквер между корпусами детского сада «Сказка» в микрорайоне Белая дача и зона отдыха у пруда, расположенная в микрорайоне Силикат.

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С 15 по 17 марта жители смогут проголосовать за объекты благоустройства в участковых избирательных комиссиях. Со списком адресов можно ознакомиться на сайте.

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