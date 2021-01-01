Жители Котельников смогут сдать елку на переработку с 15 января

Акция «Подари вторую жизнь своей елке» продлится с 15 января по 15 февраля. Пункты сбора будут организованы по следующим адресам: микрорайон Южный, дом № 9; микрорайон Белая Дача, дом № 62; улица Новая, дом № 10.

Акция организована при поддержке Министерства ЖКХ Московской области и в рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево». Щепа, полученная после переработки елок, будет использована в качестве удобрения для высадки новых деревьев.