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    31 декабря 2020, 17:09

    Жители России уже вовсю встречают Новый год. Фото и видео

    Анастасия Калинина

    Часть россиян уже начала встречать Новый год. Пьют шампанское и запускают салюты жители восточных районов Якутской области, Северо-Курильского района Сахалинской области, Магаданской области, а также Камчатки и Чукотки. Своими яркими и радостными видео люди начали делиться в социальных сетях.

    Жители Магадана уже сели за стол. Им остается только позавидовать, ведь они уже спокойно могут насладиться праздничными блюдами, как у пользовательницы под ником Lentochka49reg.

    Жительница Петропавловска-Камчатского, например, рада, что дожила до Нового года. Она засняла последние секунды уходящего 2020-го.

    А на Камчатке люди вышли отмечать праздник на площадь с видом на красивые заснеженные горы. Такой пейзаж не переплюнут даже нарядные елки.

    Это видео тоже снято на Камчатке. Горожане танцуют, поют праздничные песни и поздравляют друг друга с Новым годом.

    На Чукотке тоже вовсю запускают салюты и петарды. Еще несколько часов — и московский регион тоже зальется яркими огнями.

    Жители и гости Москвы уже в ожидании Нового года. «360» ведет онлайн-трансляцию с Манежной площади. Там сейчас горожане уже вовсю гуляют и готовятся к празднику.