Жители России уже вовсю встречают Новый год. Фото и видео
Жители Магадана уже сели за стол. Им остается только позавидовать, ведь они уже спокойно могут насладиться праздничными блюдами, как у пользовательницы под ником Lentochka49reg.
Жительница Петропавловска-Камчатского, например, рада, что дожила до Нового года. Она засняла последние секунды уходящего 2020-го.
А на Камчатке люди вышли отмечать праздник на площадь с видом на красивые заснеженные горы. Такой пейзаж не переплюнут даже нарядные елки.
Это видео тоже снято на Камчатке. Горожане танцуют, поют праздничные песни и поздравляют друг друга с Новым годом.
На Чукотке тоже вовсю запускают салюты и петарды. Еще несколько часов — и московский регион тоже зальется яркими огнями.
Жители и гости Москвы уже в ожидании Нового года. «360» ведет онлайн-трансляцию с Манежной площади. Там сейчас горожане уже вовсю гуляют и готовятся к празднику.