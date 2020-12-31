Жители России уже вовсю встречают Новый год. Фото и видео

Часть россиян уже начала встречать Новый год. Пьют шампанское и запускают салюты жители восточных районов Якутской области, Северо-Курильского района Сахалинской области, Магаданской области, а также Камчатки и Чукотки. Своими яркими и радостными видео люди начали делиться в социальных сетях.

Жители Магадана уже сели за стол. Им остается только позавидовать, ведь они уже спокойно могут насладиться праздничными блюдами, как у пользовательницы под ником Lentochka49reg.

Жительница Петропавловска-Камчатского, например, рада, что дожила до Нового года. Она засняла последние секунды уходящего 2020-го.

А на Камчатке люди вышли отмечать праздник на площадь с видом на красивые заснеженные горы. Такой пейзаж не переплюнут даже нарядные елки.

Это видео тоже снято на Камчатке. Горожане танцуют, поют праздничные песни и поздравляют друг друга с Новым годом.

На Чукотке тоже вовсю запускают салюты и петарды. Еще несколько часов — и московский регион тоже зальется яркими огнями.

Жители и гости Москвы уже в ожидании Нового года. «360» ведет онлайн-трансляцию с Манежной площади. Там сейчас горожане уже вовсю гуляют и готовятся к празднику.