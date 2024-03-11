11 марта 2024, 11:56
Жители Коломны смогут выбрать места для благоустройства на 2025 год с 15 марта
Жители Подмосковья смогут поучаствовать во всероссийском голосовании за места для благоустройства на 2025 год с 15 марта. В Коломне на выбор предложат девять территорий.
Как рассказали в Министерстве благоустройства Подмосковья, голосование пройдет по нацпроекту «Жилье и городская среда». Голосование позволит преобразить вид городов и создать комфортные и современные общественные территории.
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Жителям Коломны предложат выбрать для благоустройства скверы на проезде Бирюкова, в микрорайоне имени Катукова в Озерах, бульвар 800-летия Коломны, набережную Дмитрия Донского, территорию у каскада прудов реки Репинки, бульвар на улице Дзержинского, а также общественные пространства у улиц Шоссейная и Коммунальная.
Принять участие в опросе могут все желающие старше 14 лет.
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Коломна
Благоустройство
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