Подмосковье 28 января 2024, 12:29 Жители Ивантеевки покатались в собачьей упряжке во время «Фестиваля саней» Svetlana Sizova/Russian Look/globallookpress

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Уникальный Фестиваль саней прошел в Ивантеевке. Горожане смогли прокатиться в собачьей упряжке, послушать казачий хор и пройти мастер-класс по кузнечному делу.

Во время необычного фестиваля жители Подмосковья продемонстрировали свое умение создавать сани. Победителем конкурса стала команда, которая смастерила повозку в виде танка. Организаторы мероприятия также вручили сладкие подарки всем детям, участвовавшим в соревновании.

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Больше всего внимание посетителей привлекла собачья упряжка, на которой предлагал покататься житель Химок — чемпион Межрегиональной гонки «Семь верст» во Владимирской области.

Участие в фестивале приняла заместитель главы городского округа Пушкинский Елена Панькив, курирующая вопросы культуры и туризма. Она рассказала, что пришла на мероприятие с сыновьями и вместе с ними каталась на горке и танцевала на празднике.

После поздравления победителей конкурса саней замглавы округа решила отправиться на каток, который недавно открылся в городском парке. Ледяная площадка стала одним из популярнейших мест среди жителей

«Парад санок и тюбингов» проходит в Домодедове. Организаторы мероприятия подготовили для посетителей различные интерактивные игры.