Подмосковье 26 января 2024, 14:13 Фестиваль «Парад санок и тюбингов» пройдет в Подмосковье 27 января Министерство культуры и туризма Подмосковья

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Зимние мероприятия для любителей активного отдыха проведут в парках Домодедова и Ивантеевки 27 января. Фестиваль «Парад санок и тюбингов» начнется в 11:00.

В Домодедове фестиваль начнется шествием участников от главного входа до тюбинговой горки и продолжится конкурсом на самые креативные санки и тюбинги. Для гостей также подготовили развлекательную программу с интерактивными играми.

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В Ивантеевке мероприятие начнется с конкурса «Чудо сани» в арт-беседке. Все желающие также смогут принять участие в спортивной эстафете и сделать фотографии с ростовыми куклами.

С подробным расписанием зимних развлекательных программ можно ознакомиться в социальных сетях и на официальных сайтах округов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на портале welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий. Список культурных и спортивных активностей пополняется каждый день.

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