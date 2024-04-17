17 апреля 2024, 10:08
Жители Истры смогут сдать автомобильные покрышки на утилизацию
Жители городского округа Истра смогут сдать старые покрышки на утилизацию в специально отведенных местах. Всего таких мест 21.
Автомобильные шины — это отходы производства, захоронение которых запрещено, и они не относятся к твердым, коммунальным отходам. Несмотря на это, на многих площадках по сбору мусора встречаются использованные шины. Их подбор и вывоз на места разрешенного складирования осуществляет муниципальная служба содержания территорий.
С начала марта сотрудники дирекции обслуживания дорожного хозяйства и благоустройства истринского муниципального района вывезли более 90 кубометров шин в специально отведенные для утилизации места. Они находятся в городе Истра, дачном поселке Снегири, селах Павловская Слобода, Лучинское, Рождественно, Онуфриево, деревнях Новодарьино, Котово, Кашино, Бужарово, Покровское, поселках Глебовский, Гидроузел, Ивановское, Первомайский.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Истра
Экология
Мусор
Реклама
Реклама