Жители Истры смогут отдохнуть на новом бесплатном пляже

Городской округ Истра получит новый муниципальный пляж. Комфортно отдохнуть на берегу реки местные жителя смогут уже через неделю.

Территорию разделили на три зоны. Обустроят велопарковку, туалеты и контейнерную площадку, зону для пляжного волейбола, душ и кабины для переодевания. Замглавы городского округа Людмила Тодд рассказала, что на пляже будет белый песок, шезлонги и фудкорт.

За безопасностью отдыхающих будут следить специалисты — на берегу расположат спасательную вышку, а на территории будет круглосуточно дежурить охрана.

«Место было выбрано исключительно исходя из пожеланий наших жителей, поскольку раньше это был дикий пляж, где уже традиционно происходил отдых наших жителей, кстати, и гостей нашего Истринского городского округа», — поделилась глава Истры Татьяна Витушева.

Муниципальный пляж в прошлом году появился в поселке гидроузла имени Куйбышева, но благоустроенная территория прожила недолго: вандалы перевернули туалеты и сломали шезлонги. Новое место отдыха станет точкой притяжения местных жителей. Завершат преображение в течение следующей недели. По словам генерального директора подрядной организации Андрея Судниковича, работы ведутся круглосуточно.