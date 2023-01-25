Подмосковье 25 января 2023, 13:29 Жители и гости Подмосковья совершили почти 160 тысяч поездок в автобусах до аэропортов с начала года

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С начала 2023 года жители и гости Московской области успели более 159 тысяч раз проехаться на автобусах «Мострансавто», которые следуют до аэропортов Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский. До воздушных гаваней можно добраться 10 разными маршрутами.

Самым популярным считается № 441 «Жуковский (5 м/р) — станция метро „Котельники“». Им воспользовались 54 тысячи раз. На втором месте оказался маршрут № 48 «Станция метро „ Лобня» — Шереметьево — Дубровки» — 37 тысяч поездок. С показателем 19 тысяч поездок третье место заняли автобусы № 1 «улица Лацкова — Наркомвод».

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С начала года пассажиры оплатили проезд более 67 тысяч раз бесконтактным способом. Около 58 тысяч поездок было совершено с помощью соцкарт. Проездными «Стрелка» и «Тройка» воспользовались 34 тысячи раз.

На маршрутах до аэропортов действуют общие правила провоза багажа. Так, ручная кладь в ширину, длину и высоту не должна превышать 120 сантиметров. Провоз багажа обойдется пассажиру в 45 рублей, на расстояние от 25 до 50 километров — 90 рублей, более 50 километров — 135 рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе запустили еще 49 современных автобусов с USB-розетками и климат-контролем. Их вывели на маршруты в семи городских округах.

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