Важное 25 января 2023, 12:46 Андрей Воробьев: 49 новых автобусов с USB и кондиционерами запустили в Подмосковье

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Еще 49 современных автобусов с USB-розетками и климат-контролем запустили в Подмосковье. Губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что их вывели на маршруты «Мострансавто» в семи городских округах. Они оснащены видеонаблюдением и системой бесконтактной оплаты.

К выбору дизайна причастны и сами жители Подмосковья. Осенью прошлого года на «Доброделе» прошло голосование за оформление обивки сидений.

Жителям важно быть мобильными и активными, быстро и с комфортом добираться из точки А в точку Б. Мы стараемся, чтобы общественный транспорт в регионе соответствовал их запросам, становился более современным и надежным. Андрей Воробьев

По словам Андрея Воробьева, ежедневно автобусы Подмосковья перевозят около двух миллионов пассажиров.

«Мы серьезно обновляем автобусный парк с учетом пожеланий людей. Удобные кресла, вместительный салон, кондиционер, все для мам с колясками и людей с особыми потребностями — это стандарт, на который мы ориентируемся», — сообщил губернатор.

В прошлом году на маршруты Подмосковья вывели еще 435 новых автобусов.

План на этот год — 1300. Около полусотни поступило уже в «Мострансавто». Андрей Воробьев

Автобусы вывели на маршруты в Шатуре, Одинцове, Можайске, Наро-Фоминске, Клину, Сергиевом Посаде, Электростали.

«Новые автобусы — это не только комфорт, но и безопасность», — добавил Андрей Воробьев.

Внутри салонов предусмотрели кнопки связи с водителем, места с креплениями для инвалидных колясок и другие удобства. Генеральный директор «Мострансавто» Сергей Кайгородов подчеркнул, что обновление подвижного состава — одна из приоритетных задач компании.

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