Подмосковье 02 мая 2023, 23:58 Жители и гости Подмосковья написали почти 15 тысяч посланий ветеранам и участникам СВО

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Жители и гости Московской области написали почти 15 тысяч посланий ветеранам и участникам СВО. Мероприятие провели в преддверии Дня Победы. Акция прошла в минувшие выходные и продолжится в следующие.

«В этом году добровольцы впервые работают в музейно-храмовом комплексе ВС РФ, где любой желающий может отправить весточку героям, ковавшим ту Великую Победу, а также познакомиться с важными фактами истории. Но в этом году мы пишем письма и нашим сегодняшним защитникам и героям», — сообщила министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе.

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По ее словам, около 2,8 тысячи писем направят ветеранам и почти 11,5 тысячи — участникам СВО. Послания дойдут до адресатов к 9 мая.

«Мы пришли с дочерью в этот парк, потому что скоро у нас значимый праздник — День Победы. И в одном из павильонов волонтеры Подмосковья проводят замечательную акцию — письма ветеранам, нашим героям, нашим защитникам. Решили тоже присоединиться», — рассказала местная жительница Яна Галкина.

Ветеранам принесут поздравления подмосковные волонтеры. На передовую письма доставят вместе с грузом акции «Доброе дело». Подмосковные школьники постоянно пишут письма бойцам и ветеранам.

«Спасибо вам за то, что не струсили тогда, чтобы мы могли жить сейчас. Спасибо за то, что прошли весь этот путь, не опуская головы. Спасибо за мое детство!» — поблагодарила 13-летняя Софья Сидорова.

Всем участникам акции в музейно-храмовом комплексе раздали Георгиевские ленточки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о непрерывной работе волонтеров по сбору гуманитарной помощи бойцам СВО.

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