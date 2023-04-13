Важное 13 апреля 2023, 16:02 Губернатор Подмосковья рассказал о непрерывном сборе гумпомощи для Донбасса

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Сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО и жителей новых регионов России не прекращается в Подмосковье, отметил губернатор Андрей Воробьев. Каждый день волонтеры, жители, предприятия вносят свою лепту, отправляя продукты, вещи, лекарства и даже письма.

Год назад в Московской области запустили благотворительную акцию «Доброе дело». За это время удалось собрать почти четыре тысячи тонн гуманитарной помощи.

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«Акцию придумали наши школьники, чтобы во всех школах Подмосковья собирать гуманитарную помощь для жителей Донбасса. А с 1 октября мы начали сбор для бойцов, которые сейчас на передовой защищают нашу страну», — подчеркнул Андрей Воробьев.

К первой годовщине акции волонтеры привезли в Мариуполь 400 килограммов продуктов для малоимущих жителей, еще 300 килограммов — одиноким пенсионерам, а 200 килограммов передали в мариупольский дом-интернат для пожилых.

Работа не прекращается. Каждый день волонтеры, дети, взрослые, пожилые люди собирают и отправляют продукты, вещи, лекарства, пишут солдатам трогательные письма и ежедневно делают доброе дело. Андрей Воробьев

Акцию поддержали не только в школах, семьях и на предприятиях. К ней подключились многие выдающиеся деятели, среди которых народные артисты Николай Басков и Александр Буйнов, олимпийская чемпионка Светлана Журова, лидер группы «Кипелов» Валерий Кипелов и не только.

«Сотни тысяч людей присоединились к акции по всему Подмосковью. За этот год мы собрали более 3,6 тысячи тонн помощи, в том числе 328 тонн — для наших бойцов», — сообщил Андрей Воробьев.

Он добавил, что на многих предприятиях, в некоторых колледжах и школах шьют маскировочные сети и спальники, термобелье, собирают печки, изготавливают окопные свечи. Губернатор поблагодарил всех неравнодушных за их вклад.

Жители могут внести свою лепту и прийти в любой из волонтерских пунктов в Подмосковье. Найти адреса можно на сайте volontermo.ru.