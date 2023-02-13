Подмосковье 13 февраля 2023, 22:33 Жители Химок собрали более 150 кг гумпомощи до начала приуроченной к 23 Февраля акции

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Акция по сбору вещей для военнослужащих, приуроченная ко Дню защитника Отечества, стартовала в Подмосковье 13 февраля, но жители Химок решили начать принимать в ней участие заранее. К утру 13 февраля в пунктах приема гумпомощи было насчитано более 150 килограммов необходимых вещей, медикаментов и продуктов питания. Об этом сообщила начальник Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» Мария Березеско.

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Волонтеры рассказали, что жители приносят помощь регулярно.

«Очень много людей приносят вещи постоянно. Бабушки заносит балаклавы, вязаные носки, перчатки. Люди приходят даже тогда, когда ресурсный центр не работает», — рассказали волонтеры.

«Всегда надо помогать, если есть возможность, это очень важно. Я постоянно приношу что-то нужное. Сегодня это пюре растворимое, сухофрукты, сладости. Совершенно неважно, праздник или нет, помочь необходимо», — поделилась жительница Химок Марина Крица.

Ранее Андрей Воробьев поручил организовать встречи ветеранов и школьников в Подмосковье к 23 Февраля.

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