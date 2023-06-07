Важное 07 июня 2023, 15:49 Воробьев: два новых участка МЦД откроют в Подмосковье в сентябре

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К сентябрю в Подмосковье откроют МЦД-3 и МЦД-4 — об этом губернатор Андрей Воробьев напомнил во время ежегодного обращения к жителям. Первый из диаметров соединит Зеленоград и Раменское, второй — Апрелевку и Железнодорожный.

Перерывы между электричками сократятся до шести минут вместо 20.

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«В сентябре мы открываем еще два МЦД. Это Зеленоград — Химки и Апрелевка — Железнодорожный. Жители существенно выиграют в оплате», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Также, по его словам, поездки в МЦД будут синхронизированы с возможностью спуститься в метро.

«Эту работу мы продолжаем, ее ждут жители», — заключил он.

Ранее губернатор рассказал о благоустройстве 20 станций МЦД в 2023 году.

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