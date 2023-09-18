Подмосковье 18 сентября 2023, 04:00 Жители Химок провели субботник у Машкинского шоссе во Всемирный день чистоты Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Жители Химок поддержали акцию «Всемирный день чистоты» и провели субботник возле Машкинского шоссе. Совместными усилиями участники наполнили кузов КамАЗа несортируемыми отходами и автомобиль-транспортер вторсырьем.

Активисты собрали более 80 мешков с пластиком, стеклом, металлом и несортируемым мусором. Уникальной находкой неравнодушных граждан стал старый диван.

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«Каждый раз на экологических акциях, выходя на уборку леса, удивляюсь находкам. На этот раз, кроме привычных автомобильных покрышек, нашли диван. В лесу. Логику таких людей я не пойму, наверно, никогда. Ведь все равно везут этот мусор на машине», — поделилась местная жительница Ольга Болотских.

Всемирный день чистоты традиционно проводят в третью субботу сентября. Его целью является объединение усилий для очистки территорий от мусора и сохранения чистоты.

В рамках акции субботники и просветительские встречи прошли по всему Подмосковью. Акцент делают на природных территориях — леса, поляны и берега водоемов. При уборке мусора организовывают раздельный сбор отходов там, где это возможно.

«Мы второй год подряд проводим Всемирный день чистоты в этих местах и видим, что именно там, где убирались в том году, нет мусора. Это значит, что смысл в уборах точно есть. Присоединяйтесь к нашим уборкам и плоггингам, разделяйте отходы дома. Будем делать то, что нам по силам. Земля - одна», — заявила соорганизатор акции Юлия Гиняева.

Экологические акции в Химках проводят регулярно. Кроме того, жители могут сдать отходы на переработку в «Мегабак» в любое время, пункт находится у дома №9 по улице Машинцева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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