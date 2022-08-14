Жители Егорьевска сдали нормы ГТО в честь Дня физкультурника

День физкультурника жители Егорьевска праздновали масштабно. На 15 площадках прошли почти 30 мероприятий.

На празднике, посвященном Дню физкультурника, любители йоги занимались в парке, поклонники стритбола бросали мяч и каждый желающий мог сдать нормы ГТО.

Егорьевск — округ спортивный. Из 105 тысяч жителей с физкультурой дружит каждый пятый. Самые популярные виды спорта здесь футбол и вольная борьба. В последние годы у жителей также растет интерес к картингу.

«В том году по любительскому картингу Юрий Латышев стал чемпионом России. До этого у нас Влад Бушуев представлял Россию и наш Егорьевск на первых автоспортивных играх в Италии, стал чемпионом мира в составе сборной России», — рассказал исполняющий обязанности начальника управления спорта и молодежной политики администрации городского округа Егорьевск Альберт Гаврилов.

Для развития спорта в округе сделано много. У каждой школы есть футбольное поле и даже целый мини-стадион. В планах реконструкция центрального стадиона «Мещера» и строительство ледового дворца. А что касается картинга, то уже этой зимой в Егорьевске проведут один из этапов межклубных соревнований.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве в Подмосковье еще 34 спортивных объектов — это бассейны, футбольные поля, стадионы и катки.