11 марта 2024, 13:21
Жители Дубны смогут выбрать места для благоустройства на голосовании с 15 марта
Жителям Подмосковья предлагают присоединиться к онлайн-голосованию по выбору территорий для благоустройства на 2025 год. Сделать свой выбор сможет любой гражданин России с 15 марта. В этом году Дубна представит на голосовании две территории.
Жители округа смогут выбрать пешеходную зону у ДК «Октябрь» или сквер на улице Сахарова.
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Основная задача федерального проекта — преобразить вид российских городов и сделать их комфортнее для жителей. Напомним, принять участие в голосовании могут граждане старше 14 лет.
Пространство, которое наберет больше всего голосов, попадет в перечень территорий для благоустройства в 2025 году.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Благоустройство
Дубна
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