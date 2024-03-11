Подмосковье 11 марта 2024, 13:21 Жители Дубны смогут выбрать места для благоустройства на голосовании с 15 марта Министерство благоустройства Московской области

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Жителям Подмосковья предлагают присоединиться к онлайн-голосованию по выбору территорий для благоустройства на 2025 год. Сделать свой выбор сможет любой гражданин России с 15 марта. В этом году Дубна представит на голосовании две территории.

Жители округа смогут выбрать пешеходную зону у ДК «Октябрь» или сквер на улице Сахарова.

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Основная задача федерального проекта — преобразить вид российских городов и сделать их комфортнее для жителей. Напомним, принять участие в голосовании могут граждане старше 14 лет.

Пространство, которое наберет больше всего голосов, попадет в перечень территорий для благоустройства в 2025 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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