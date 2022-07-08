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    08 июля 2022, 12:14

    Воробьев: более 5 тысяч жителей Украины и Донбасса бесплатно оформили документы в Подмосковье

    Анастасия Аброськина

    Уже около 30 тысяч жителей Донбасса и Украины приехали в Подмосковье. Свыше пяти тысяч их них получили поддержку в Консультационном центре в Одинцове. Здесь услуги окажут бесплатно, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

    Воробьев: более 5 тысяч жителей Украины и Донбасса бесплатно оформили документы в Подмосковье | Изображение 1

    Консультационный центр работает при Едином миграционном центре в поселке Новоивановское. Первых клиентов он принял в феврале.

    «Для проживания в России все должны иметь документы — и для получения ОМС, и для детского сада, и для школы, и для устройства на работу, и для поступления в университет. С этой целью мы открыли в Одинцове удобный центр», — подчеркнул Воробьев.

    Воробьев: более 5 тысяч жителей Украины и Донбасса бесплатно оформили документы в Подмосковье | Изображение 2

    Если в среднем стоимость подготовки документов обходится в 18,5 тысячи рублей, то приезжим из ЛНР, ДНР, с Украины услуги доступны бесплатно.

    В одном здании человек без волокиты и разных барьеров оформляет все необходимые услуги, а затем уже получает подтверждение статуса, будь то гражданство, политическое убежище или вид на жительство

    Андрей Воробьев.

    По его словам, особое внимание уделяют пунктам временного проживания приезжих. Подмосковье выделяет и автобусы для комфортной перевозки.

    Как работает центр?

    Посетителей принимают более 200 сотрудников центра. Они помогают оформить все документы и подать заявки на вид на жительство, получение гражданства, временное убежище или временное проживание.

    Воробьев: более 5 тысяч жителей Украины и Донбасса бесплатно оформили документы в Подмосковье | Изображение 3

    Директор Консультационного центра по вопросам гражданства Татьяна Куприна сообщила, что с февраля провели уже 30 тысяч бесплатных консультаций.

    Обращаются не только с вопросом подготовки документов. Обращаются также за социальной поддержкой, медицинским обслуживанием

    Татьяна Куприна.

    Некоторые приезжают в центр организованными группами из пунктов временного размещения, а кто-то живет у знакомых и родственников.

    В таких случаях можно обратиться по номерам горячей линии +7 (499) 673-42-61 и +7 (499) 673-44-95.

    Воробьев: более 5 тысяч жителей Украины и Донбасса бесплатно оформили документы в Подмосковье | Изображение 4

    Кроме того, в Подмосковье работает Telegram-канал, где можно задать вопросы по услугам Консультационного центра.