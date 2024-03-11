Подмосковье 11 марта 2024, 11:06 Жители Домодедова смогут онлайн выбрать места для благоустройства на голосовании с 15 марта Медиасток.рф

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Министерство благоустройства Подмосковья напомнило жителям о всероссийском голосовании по выбору мест для преображения в 2025 году. В Домодедове предложат три территории.

Голосование начнется 15 марта. Его проведут по нацпроекту «Жилье и городская среда». Эта инициатива позволит преобразить города России и создать комфортные и современные места отдыха.

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В Домодедове на выбор предложат привокзальную площадь на улице Корнеева, а также общественные территории в селе Растуново и деревне Павловское.

Принять участие в голосовании смогут все желающие старше 14 лет.

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