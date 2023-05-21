Подмосковье 21 мая 2023, 20:09 Жители Дмитрова погрузились в атмосферу русского дворянства во время Ночи музеев

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Накануне музей-заповедник «Дмитровский кремль» поучаствовал во всероссийской акции «Ночь музеев». Во время мероприятия посетители округа погрузились в атмосферу русского дворянства.

Также в музейно-выставочном комплексе гостей ожидало погружение в историю на интерактивной программе «Шаги в историю», которая включала свадебный обыск, гадание на травах и прием у Апраксиных. Также посетители смогли почувствовать азарт командных конкурсов и карточных игр, а также получить неожиданную весточку из прошлого можно во время интерактивной программы «Ломберный стол».

Во время мероприятия прошла экскурсия «Идти бестрепетно» по выставке «Подвижники благочестия Дмитровской земли в годы богоборчества», кулинарный мастер-класс для детей, путешествие по русским народным сказкам. Также желающие купили сувениры на память.

В этот вечер любителей музыки порадовали вокальный ансамбль «Родник» и лауреат международных и всероссийских конкурсов Кристина Логацкая. Впервые в Музее-заповеднике «Дмитровский кремль» выступила брасс-рок группа «Соль и лимон».

В Доме Кропоткина все желающие посетили постоянную экспозицию, удивительную выставку минералов и поучаствовали в программе «Волнующая сказка янтаря». В доме Серафима (Звездинского) гости сделали своими руками куколку из лыка или освоить мастерство каллиграфии. На мастер-классе «Колокольный звон» посетители смогли освоить азы профессии звонаря.

На выставке «Знаки и символы христианской культуры» представили более 50 экспонатов из фондов музея-заповедника «Дмитровский кремль».

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