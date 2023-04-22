Подмосковье 22 апреля 2023, 13:27 Жители Дмитрова очистили территорию возле дуба-долгожителя во время субботника Евгений Рой

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Сотрудники музея-заповедника «Дмитровский кремль» вышли на субботник. Сегодня они привели в порядок территорию возле уникального памятника природы «Дуб-долгожитель».

«Лет пять назад к нам приезжали эксперты Всероссийской программы „Деревья — памятники живой природы“. Они подробно исследовали дуб и занесли в национальный реестр старовозрастных деревьев под номером 511. По их расчетам, нашему долгожителю около 135 лет», — рассказал заместитель гендиректора музея Роман Сунгуров.

Диаметр ствола дерева в обхвате на тот момент составлял 323 сантиметра, а его высота 23 метра. По словам Романа Сунгурова, это самое старое дерево в Дмитрове.

«Наш главный подход в уходе за дубом — не навредить. Мы регулярно убираем территорию вокруг этого памятника природы, приводим сюда экскурсии. И тесно сотрудничаем с администрацией отеля, на территории которого находится долгожитель, чтобы максимально сберечь этот живой символ нашего древнего города», — рассказал Сунгуров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев позвал жителей Подмосковья на Всероссийский субботник. Мероприятие запланировали на 22 апреля.

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