Важное 21 апреля 2023, 16:44 «Добрая традиция». Губернатор пригласил жителей Подмосковья на субботник 22 апреля Андрей Воробьев пригласил жителей Подмосковья на субботник 22 апреля

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Всероссийский субботник охватит всю страну 22 апреля. В Подмосковье для него подготовили не менее тысячи локаций. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что это уже «давняя и добрая апрельская традиция». Прийти смогут все желающие — инвентарь выдадут на месте.

«Апрельский субботник — давняя и добрая традиция, важный день для нас. Конечно, у жителей есть много возможностей участвовать в благоустройстве, но сделать что-то хорошее своими руками вместе с детьми, соседями, коллегами — всегда особые эмоции», — рассказал Андрей Воробьев.

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Пункты выдачи инвентаря для субботника подготовили во всех городских округах Подмосковья. Всего таких точек будет свыше 800.

Мы приглашаем всех желающих на площадки, где нужно помочь навести порядок. У кого нет перчаток, граблей или ведер — не беда. Инвентарь можно получить на месте. Андрей Воробьев

Инвентарь начнут раздавать в 09:30. Участники субботника получат лопаты, грабли, кисти и краску, перчатки, мешки для сбора мусора.

«Помимо этого, в парках и на других территориях планируем высаживать деревья и кустарники. Для этого мы закупили более 4,5 тысячи саженцев», — подчеркнул Воробьев.

Волонтеры помогут жителям сориентироваться в местах проведения субботника и расскажут им о том, как можно принять участие во всероссийском голосовании по благоустройству на сайте za.gorodsreda.ru.

Адреса всех площадок для субботника в Подмосковье можно найти на сайте министерства благоустройства, а адреса пунктов выдачи инвентаря доступны на Яндекс-карте.