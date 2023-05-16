Подмосковье 16 мая 2023, 13:12 Жители Богородского округа собрали средства на специальный корсет для ребенка с мышечной дистонией Екатерина Щербакова

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Жители Богородского округа собрали более 100 тысяч рублей для помощи юному Станиславу, который страдает от порока сердца, иммунодефицита и мышечной дистонии. Они организовали ярмарку детских поделок, а вырученные средства передали семье мальчика для приобретения функционально-корригирующего корсета.

Ярмарку организовали по инициативе Общественной палаты и Богородского благочиния.

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«Мы ежегодно проводим такую акцию совместно с благочинием — у них есть база детей, которым нужна материальная помощь для лечения, реабилитации или приобретения какого-то оборудования. Дети делают поделки, и мы выставляем их в Великую субботу на территориях храмов: в этот раз ярмарки проходили в Ногинске, Старой Купавне и Электроуглях», — отметила заместитель председателя Общественной палаты в Ногинске Екатерина Щербакова.

Мама Станислава сказала, что они с сыном не смогли лично присутствовать на ярмарке, так как были на реабилитации в Наро-Фоминске, однако, мероприятие посетили ее муж и дочь.

«Корсет нам нужен будет в августе — два раза в год его нужно менять. Сын растет, и каждый сантиметр имеет значение — корсет индивидуальный, он подгоняется под ребенка, и до 18 лет нужно будет регулярно его менять», — сообщила женщина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе откроют фонд для полной поддержки семей участников СВО. Там будут оказывать всестороннюю помощь в реабилитации бойцов, их лекарственном обеспечении и поддержке семей.

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