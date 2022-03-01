Жители Балашихи собрали семь тонн гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса

Необходимые вещи для беженцев из Донбасса несут все жители Балашихи. Уже собрали семь тонн гуманитарной помощи. Участвуют простые жители, организации, присоединились и спортсмены. На один из пунктов сбора, на стадионе «Орион», вещи для беженцев привезли представители федерации силовых видов спорта.

«Спорт всегда шел об руку с социальными проектами. И та трагедия, в которой оказались люди, которые были вынуждены покинуть свои семьи, переехать за много-много километров, мы должны им помочь, должны их принять. И такие акции очень важны, мы не могли пройти мимо», — региональный представитель федерации силового экстрима России Артем Кабанов.

В пакетах и коробках одеяла, подушки, продукты — обязательно с действующим сроком годности, также средства личной гигиены, одежда и многое другое. Важно, чтобы вещи были в целой упаковке.

Все предметы волонтеры фасуют по коробкам. Обязательно подписывают, что лежит внутри. Это упросит адресную доставку. Все вещи, собранные в нашем городе, везут в распределительный центр в Реутове.

«Волонтеры молодежных центров осуществляют погрузку в распределительный центр и далее будет осуществлена адресная доставка беженцам», — объяснил начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью Никита Тарасевич.

Он также поблагодарил всех, кто не остается в стороне и помогает. Пункты продолжают свою работу. Принести вещи первой необходимости может каждый.

Если вы хотите присоединиться и помочь людям, вас ждут волонтеры в пунктах сбора. Их в Балашихе четыре: на Парковой, 7; в Ледовом дворце на Парковой, 2; на стадионе «Орион» — улица Пионерская, 1а и на проспекте Ленина, 7\1.

На прошлой неделе в Московской области на базе ресурсных центров поддержки добровольчества и НКО стартовала работа пунктов приема гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса. О начале сбора объявили волонтеры Подмосковья совместно с Общественной палатой Московской области.