Жители Балашихи смогут посетить новый веревочный парк

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов совместно с главой городского округа Балашиха Сергеем Юровым посетил Пестовский парк и осмотрели открывшийся веревочный парк «Вверх». Он составляет в протяженность почти 500 метров. Парк разместили на стальных опорах, которые установили возле сосен.

«Верёвочный парк был обустроен в рамках большого благоустройства Пестовского парка. Новый аттракцион стал ещё одной точкой притяжения и позволяет активно и интересно провести время всей семьёй на свежем воздухе. Отрадно видеть, как преобразился парк, и с каким удовольствием жители города гуляют по нему», — отметил Игорь Брынцалов.

В парке создали три протяженные трассы, в каждую из них входят четырнадцать этапов. Там есть троллей длиной в 60 метров, он оборудован на каждой их имеющихся трасс.

В парке есть место как для взрослых любителей активного отдыха, так и для маленьких детей в возрасте от пяти лет. Однако есть одно требование — рост ребенка должен быть от 120 сантиметров. Единовременно в парке могут находиться до пятидесяти человек. Для удобства и безопасности там работают инструкторы, они сопровождают всех посетителей.

Ранее стало известно, что новый экопромышленный парк с инфраструктурой утилизации отходов появится в городском округе Егорьевск. Соглашение об этом во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.