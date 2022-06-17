Экопромышленный парк создадут в Егорьевске

Новый экопромышленный парк с инфраструктурой утилизации отходов появится в городском округе Егорьевск. Соглашение об этом во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

РЭО в рамках реализации соглашения займется созданием транспортной и коммунальной инфраструктур экопромышленного парка, в том числе зданий и сооружений для резидентов. Экопарк появится в Егорьевске. Проект реализуют в ближайшие два года.

Создадут 450 новых рабочих мест. Планируемый объем инвестиций в проект составит порядка миллиарда рублей.