Подмосковье 19 апреля 2024, 19:58 Жители Балашихи смогут бесплатно проверить здоровье в апреле Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Бесплатно проверить свое здоровье могут жители Балашихи 20 апреля. Сделать это можно в поликлиниках № 2 и № 14.

Жителям, которые хотят бесплатно пройти обследование, с собой необходимо взять паспорт, полис обязательного медицинского страхования и страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

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Единый день диспансеризации пройдет в поликлинике № 14 в Железнодорожном на Пролетарской, 3 и № 2 на Третьяка, 4 с 8:00 до 13:00. Посетителю нужно будет заполнить анкету. После пациенту измерят давление, уровень глюкозы и холестерина в крови. Также можно сделать флюорографию, сделать электрокардиограмму, посетить маммолога. Если врач выявит патологию, то направит на дополнительное обследование.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что новый корпус поликлиники Лобни откроют в 2025 году.

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