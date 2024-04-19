Подмосковье 19 апреля 2024, 15:34 «Долгожданный проект». Андрей Воробьев — о новом корпусе поликлиники № 1 в Лобне Воробьев: новый корпус поликлиники Лобни откроют в 2025 году Пресс-служба губернатора Московской области

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Новое здание поликлиники № 1 в микрорайоне Букино в Лобне заработает в начале 2025 года. Благодаря этому учреждение сможет в несколько раз увеличить мощность и более эффективно оказывать помощь жителям. Ход строительства проверил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Современная диагностика, грамотное лечение, профилактика — три слагаемых первичной медпомощи, которых ждут люди. Андрей Воробьев

Сейчас поликлиника работает в здании 1976 года постройки и может принимать до 335 пациентов в смену. После переезда мощность учреждения увеличится до 600. По словам губернатора, поликлиника будет обслуживать более 60 тысяч человек из пяти микрорайонов. Сейчас готовность объекта превысила 63%, рабочие ведут отделку помещений и монтируют лифты.

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«Задача — сдать к концу года. Проект долгожданный и будет очень востребован. Рассчитываем, что после установки необходимого оборудования уже в феврале-марте 2025-го начнется прием», — отметил он.

Пресс-служба губернатора Московской области

Новое здание будет почти в 10 раз больше старого. Там будут работать взрослая поликлиника, клинико-диагностическая лаборатория, травматологический центр, женская консультация с дневным стационаром на пять коек и другие отделения. Как отметила главврач лобненской больницы Виктория Тен, беременные смогут в одном месте посещать консультации, проходить реабилитацию и лечение, в том числе оперативное.

Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области

На базе старого здания запланировали открыть центр лучевой диагностики. Там жители смогут проходить КТ, МРТ, делать флюорографию и рентген.

Сейчас поликлиника укомплектована кадрами для работы в новом здании на 85%. Учреждение активно ищет профильных специалистов, медсестер и фельдшеров. Для них в регионе предусмотрены меры поддержки: льготная ипотека, программы «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Приведи друга» и другие. Подробнее о помощи медикам можно узнать по ссылке.

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