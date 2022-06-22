Жители Балашихи почтили память советских воинов на торжественном митинге

Главная площадь Балашихи стала центром проведения торжественного митинга, посвященного 81-летию со дня начала Великой Отечественной войны. В нем приняли участие глава городского округа Сергей Юров, представители администрации города и ветераны войны.

Из 20 тысяч солдат, ушедших на фронт из Балашихи, не вернулись почти девять тысяч. Присутствующие почтили память павших минутой молчания. Затем участники возложили цветы к Вечному огню.

«Это утро навсегда разделило историю на „до“ и „после“. Нет ни одной семьи, которую бы не затронула война. Долгие месяцы, годы ужаса и боли пережили наши деды и прадеды, бабушки и прабабушки. Но все эти 1418 дней наши предки самоотверженно боролись и мужественно защищали нашу Родину, светлое будущее и мирное небо. Наша задача — сохранить память о каждом герое, о каждом, кто освобождал мир от фашизма», — сказал Сергей Юров.

День памяти и скорби отмечают 22 июня. В этот день во всех городских округах Подмосковья прошли патриотические акции и митинги.