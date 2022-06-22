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    22 июня 2022, 19:41

    Жители Балашихи почтили память советских воинов на торжественном митинге

    Александра Перепечаева

    Главная площадь Балашихи стала центром проведения торжественного митинга, посвященного 81-летию со дня начала Великой Отечественной войны. В нем приняли участие глава городского округа Сергей Юров, представители администрации города и ветераны войны.

    Жители Балашихи почтили память советских воинов на торжественном митинге

    Из 20 тысяч солдат, ушедших на фронт из Балашихи, не вернулись почти девять тысяч. Присутствующие почтили память павших минутой молчания. Затем участники возложили цветы к Вечному огню.

    «Это утро навсегда разделило историю на „до“ и „после“. Нет ни одной семьи, которую бы не затронула война. Долгие месяцы, годы ужаса и боли пережили наши деды и прадеды, бабушки и прабабушки. Но все эти 1418 дней наши предки самоотверженно боролись и мужественно защищали нашу Родину, светлое будущее и мирное небо. Наша задача — сохранить память о каждом герое, о каждом, кто освобождал мир от фашизма», — сказал Сергей Юров.

    День памяти и скорби отмечают 22 июня. В этот день во всех городских округах Подмосковья прошли патриотические акции и митинги.