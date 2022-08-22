Жители Балашихи отметили День флага России автопробегом

Сегодня, 22 августа, по всей стране отмечается День Государственного флага России. Его с размахом отметили в Балашихе, там состоялся большой автопробег, посвященный этому празднику. Он прошел в микрорайоне Железнодорожном, в нем приняли участие порядка 20 водителей. На каждый из автомобилей они прикрепили по два триколора.

«Сегодня мы празднуем День российского флага, в это непростое время. У каждого государства есть три главных символа — флаг, герб и гимн, и сегодня этот флаг поддерживает наше население. Мы проехали по микрорайону и подняли настрой людям. Патриотическая нота живет в каждом из нас, и в сегодняшнем мероприятии смогли принять участие все желающие», — сказала организатор мероприятия, директор Дома культуры «Кучино» Любовь Ульянова.

Участники проехали по улицам Луговой, Новой, Юбилейной, Поликахина, Струве, Корнилаева и Автозаводской, а также побывали в микрорайонах Павлино и Керамик. Такой автопробег в День Государственного флага проводится в Балашихе впервые. В будущем его собираются сделать доброй традицией этого праздника.

«Я был в числе участников автопробега 8 мая, мы поздравляли ветеранов, также 9 мая участвовал в акции „Бессмертный полк“. У меня обыкновенный военный автомобиль УАЗ, который я собирал по частям и приводил в порядок около двух лет. Мы родились и выросли в этом городе, все общаемся, так что я уже давно знаком с другими участниками», — поделился участник автопробега Сергей Голованов.

День Государственного флага России отмечается с 1994 года. Триколор сменил красный флаг с серпом и молотом в 1991-м. Большинство россиян считает, что белая полоса символизирует чистоту и благородство, синяя — честность, красная — отвагу, мужество и кровь, пролитую за Родину.

Ранее стало известно, что в знак уважения к главному символу страны в школах области начнут проводить торжественные линейки — с поднятием флага и прослушиванием гимна. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.