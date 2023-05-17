Подмосковье 17 мая 2023, 15:47 Жители Балашихи и Подольска воспользовались сервисом для заказа автобусов более 1,7 тысячи раз Минтранс Подмосковья

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Жители Балашихи и Подольска воспользовались сервисом пассажирских перевозок «НамПоПути» более 1,7 тысячи раз с момента его запуска. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«За прошедшую неделю поступило 119 заказов, что говорит о популярности „НамПоПути“ среди жителей. Сервис помогает планировать поездки и экономить время в пути до железнодорожных станций», — отметила заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

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С момента запуска сервиса в Подольске услугой воспользовались 1,2 тысячи раз, в Балашихе — 420. С января в мобильном приложении «Транспорт Подмосковья» стали доступны два маршрута: «микрорайон Павлино — ж/д станция Ольгино» в Балашихе и «ЮнаВет — станция МЦД Подольск».

По указанным маршрутам курсируют два автобуса «Мострансавто» малого класса. С помощью мобильного приложения можно оставить заявку заранее или на текущий день за 15-20 минут до планируемой поездки.

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