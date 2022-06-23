23 июня 2022, 10:55
Почти 240 жителей аварийных домов в Жуковском расселят к концу 2023 года
Свыше 100 семей из аварийных домов в Жуковском получат новое жилье до конца 2023 года. Расселят 238 человек.
Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья. Всего расселят 107 аварийных помещений.
Вопрос о переселении обсудили на совещании, которое провел первый заместитель министра строительного комплекса региона Константин Лапин.
Ранее в Московской области появилась новая мера поддержки переселенцев из аварийного жилья — денежный сертификат. Теперь людям не придется ждать, когда расселят дом.
Вместо этого по инициативе губернатора Андрея Воробьева они смогут получить 84 тысячи рублей за квадратный метр и купить другую квартиру.