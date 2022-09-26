Жители аварийного дома на площади Святителя Николая в Дзержинском получат новые квартиры | 360°

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Жители аварийного дома на площади Святителя Николая в Дзержинском получат новые квартиры

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Жители аварийного дома в Дзержинском получат собственные новые и комфортные квартиры. Уже 13 квартир общей площадью более 700 квадратных метров передали в муниципальную собственность округа, чтобы позже их отдали людям для проживания. Новоселами станут жители аварийного дома номер 6, который был построен еще в середине XIX века. Он располагается на площади Святителя Николая.

Дзержинским семьям предложат квартиры, которые располагаются в новом современном жилом комплексе в ЖК «К-4», который находится на улице Доркина. Сам жилой комплекс — это большое строение, в котором располагается три масштабные секции с переменной этажностью. Рядом с домами есть благоустроенная территория, там сформированы места для отдыха, спортивные и детские площадки.

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В новом жилом комплексе достаточно развитая инфраструктура. На его территории уже работает детский сад, рассчитанный на 240 воспитанников, сейчас строится новая школа на 1500 мест, на первых этажах дома собираются разместить поликлинику.

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Ранее стало известно, что на 50% выросли темпы строительства в Подмосковье. За 2022 год в регионе ввели в эксплуатацию 7 720 000 квадратных метров жилья. Такое заявление сделал губернатор Московской области Андрей Воробьев во время заседания регионального правительства.

Дзержинский

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