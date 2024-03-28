Подмосковье 28 марта 2024, 18:36 Жители Атепцево обсудили с выездной администрацией Наро-Фоминска здравоохранение и ЖКХ Администрация Наро-Фоминский г.о.

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Выездной прием администрации Наро-Фоминского городского округа прошел в Атепцево 27 марта. Местные жители ранее не могли обратиться к представителям администрации из-за занятости или проблем со здоровьем, поэтому на приеме прозвучало много вопросов.

Особое внимание уделили медицине и сфере здравоохранения. Участники совещания обсудили вопросы функционирования местной поликлиники и акушерско-гинекологического пункта.

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Заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Наталья Трофимова сообщила о работе по повышению информированности жителей о графике работы специалистов и вызовах на дом. Она подчеркнула, что привлечение квалифицированных медицинских работников в городской округ становится проще благодаря поддержке областных и федеральных программ.

Отмечается, что такие встречи являются полезными для жителей, представителей администрации и руководителей медицинских учреждений. Важно, чтобы проблемы медицины, ЖКХ и социальной сферы решались комплексно. Практика выездных приемов способствует выбору оптимальных решений из множества предложений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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