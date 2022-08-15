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    15 августа 2022, 16:15

    Жители 38 округов Подмосковья снизили число жалоб на ЖКХ

    Мария Мурашова

    За неделю Госжилинспекция Московской области разобрала 6,4 тысячи обращений жителей, поступивших в Единую диспетчерскую службу региона (ЕДС МО). Более 4,1 тысячи вопросов удалось решить.

    Жители 38 округов Подмосковья снизили число жалоб на ЖКХ

    Как рассказала руководитель надзорного ведомства Ольга Федина, количество обращений уменьшилось на 4% за неделю. Заявок стало меньше в 38 округах региона. Топ-5 с наивысшим снижением числа жалоб составили Зарайск (-72%), Власиха (-71%), Дзержинский (-48%), Клин (-44%), Дубна и Шатура (-43%). Ни одного обращения не было из Восхода, Звездного Городка и Молодежного.

    Первое место в тематическом топе жилищно-коммунальных проблем с небольшим ростом в 3% занимает уборка подъездов (730 заявок). Таких жалоб стало меньше в 29 муниципалитетах. На втором месте — категория «Устранить неисправности лифтового оборудования». Общеобластное снижение количества заявок составило 9% (поступило 454 жалобы). На третьем месте оказалась категория «Восстановить освещение подъезда» (342 заявки). Число обращений по этому поводу выросло на 21%, однако в 16 муниципалитетах их стало меньше.

    Направить обращение в Единую диспетчерскую службу можно через портал ЕДС МО. Управляющая организация обязана взять заявку в течение 24 часов и исполнить ее в регламентные сроки. Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, как цифровизация стала новацией в Подмосковье.