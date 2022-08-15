Жители 38 округов Подмосковья снизили число жалоб на ЖКХ

За неделю Госжилинспекция Московской области разобрала 6,4 тысячи обращений жителей, поступивших в Единую диспетчерскую службу региона (ЕДС МО). Более 4,1 тысячи вопросов удалось решить.

Как рассказала руководитель надзорного ведомства Ольга Федина, количество обращений уменьшилось на 4% за неделю. Заявок стало меньше в 38 округах региона. Топ-5 с наивысшим снижением числа жалоб составили Зарайск (-72%), Власиха (-71%), Дзержинский (-48%), Клин (-44%), Дубна и Шатура (-43%). Ни одного обращения не было из Восхода, Звездного Городка и Молодежного.

Первое место в тематическом топе жилищно-коммунальных проблем с небольшим ростом в 3% занимает уборка подъездов (730 заявок). Таких жалоб стало меньше в 29 муниципалитетах. На втором месте — категория «Устранить неисправности лифтового оборудования». Общеобластное снижение количества заявок составило 9% (поступило 454 жалобы). На третьем месте оказалась категория «Восстановить освещение подъезда» (342 заявки). Число обращений по этому поводу выросло на 21%, однако в 16 муниципалитетах их стало меньше.

Направить обращение в Единую диспетчерскую службу можно через портал ЕДС МО. Управляющая организация обязана взять заявку в течение 24 часов и исполнить ее в регламентные сроки. Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, как цифровизация стала новацией в Подмосковье.