Подмосковье 06 июня 2023, 18:38 Жителей Воскресенска пригласили пройти бесплатное обследование в передвижном флюорографе

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График работы передвижного флюорографа на июнь опубликовали в Воскресенской областной больнице. Жители могут пройти бесплатное обследование в наиболее удобном для них месте.

С 5 по 16 июня передвижной пункт будет работать с 09:00 до 12:00 около поликлиники № 8 по адресу: поселок Хорлово, Больничный проезд, 1.

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С 19 по 23 июня сделать флюорографию можно будет около ФАП в селе Невское.

С 26 по 30 июня флюорограф будет работать около ФАП в селе Ачкасово.

Суббота и воскресенье — выходные дни.

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