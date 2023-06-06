06 июня 2023, 18:38
Жителей Воскресенска пригласили пройти бесплатное обследование в передвижном флюорографе
График работы передвижного флюорографа на июнь опубликовали в Воскресенской областной больнице. Жители могут пройти бесплатное обследование в наиболее удобном для них месте.
С 5 по 16 июня передвижной пункт будет работать с 09:00 до 12:00 около поликлиники № 8 по адресу: поселок Хорлово, Больничный проезд, 1.
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С 19 по 23 июня сделать флюорографию можно будет около ФАП в селе Невское.
С 26 по 30 июня флюорограф будет работать около ФАП в селе Ачкасово.
Суббота и воскресенье — выходные дни.
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Воскресенск
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